РИАМО - 23 мар. На заседании комиссии Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» утвердили корректировку методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти РФ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В заседании приняли участие помощник президента России, секретарь Государственного совета Игорь Левитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, руководитель комиссии, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

«Во вступительном слове Игорь Левитин отметил, что в соответствии с указом президента России <…> правительству России совместно с комиссиями Государственного совета по соответствующим направлениям до 4 апреля 2021-го необходимо утвердить или обеспечить корректировку методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации», - говорится в сообщении.

Собянин обобщил предложения по корректировке методик. Он уточнил, что с помощью новых методик можно будет оценить эффективность работы высшего должностного лица по двум десяткам ключевых показателей.

«От темпов роста доходов людей до цифровой зрелости органов власти», — отметил Собянин.

Он уточнил, что все эти методики доработали с учетом предложений глав регионов. Кроме того, нововведение ставит в центр внимания властей проблемы и задачи, которые беспокоят жителей и в наибольшей степени влияют на качество жизни в стране.