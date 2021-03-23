РИАМО - 23 мар. Самым простым, но зачастую действенным способом решения проблемы с соединением, может стать перезагрузка Wi-Fi роутера, но существуют и другие способы по улучшению соединения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Следует помнить, что роутер должен быть установлен в подходящем месте. Прохождению сигнала не должны мешать толстые стены. Несущие железобетонные стены особенно сильно гасят сигнал, поэтому не стоит вешать роутер так, чтобы между ним и компьютером была такая стена.

«Если маршрутизатор находится далеко от пользователя, рекомендуют приобрести ретранслятор (Wi-Fi-репитер). Компактное устройство подключается к розетке в комнате, куда поступает слабый сигнал», - говорится в сообщении.

Также замедлять интернет могут различные приложения для обмена данных, которыми пользуются другие пользователи данной Wi-Fi сети. Если это незнакомый человек создает нагрузку на сеть, то нужно сменить пароль от сети.

Увеличить скорость Wi-Fi можно, заменив роутер на более мощный. В комплекте интернет-провайдер обычно дает простое устройство.