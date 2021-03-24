РИАМО - 24 мар. Со среды прививку от коронавируса можно сделать еще в двух торговых центрах Москвы — «Ереван-Плаза» и «Щука», сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.

«Еще две выездные бригады вакцинации от Covid-19 начнут работу в Москве с 24 марта. Сделать прививку можно будет в торговых центрах «Ереван-Плаза» и «Щука». В связи с большим спросом и желанием жителей были внесены изменения в график работы сразу нескольких бригад», — сообщили в пресс-службе.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. Гражданам нужен только паспорт и полис ОМС. Вакцинация препаратом «Спутник V» занимает порядка 40 минут.

Также пройти вакцинацию можно в одном из 100 пунктов на базе поликлиник столицы ежедневно с 08:00 до 20:00. Привиться можно и в частных клиниках.

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23 МАРТА

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