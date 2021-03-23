РИАМО - 23 мар. Специалисты «Мосприроды» заметили нехарактерных для столицы уток на реке Яузе, среди них свиязь, шилохвость, краснокнижный чирок-свистунок и кряква необычного светлого окраса, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Необычные утки вполне мирно сосуществуют с самыми многочисленными в Москве представителями семейства утиных – кряквами. Но отличить «чужаков» в большой толпе крякв можно невооруженным глазом», - сказали в пресс-службе.

Свиязь – коренастая утка, меньше чем кряквы и шилохвости, но значительно больше чирка. Она обитает преимущественно на севере и в тайге. Самцы весной и в первую половину лета окрашены очень ярко: голова и шея каштанового цвета с черным крапом, плечи, спина, поясница и бока серые с темным рисунком, зоб красновато-серый, брюхо белое.

От клюва до затылка через темя тянется широкая светлая полоса, по заднему краю крыла – зеленое пятно с фиолетовым отливом, так называемое, зеркало. Самки рыжевато-бурые с темными пестринами и мало отличаются от самок остальных северных уток. Питаются свиязи зелеными частями и корешками водных растений.

Шилохвость – это тоже таежная утка. Она размером чуть меньше кряквы, но выглядит изящнее за счет стройного тела, удлиненной шеи, заостренных крыльев и острого игловидного хвоста у самцов.

Чирок-свистунок занесен в Красную книгу столицы под первой категорией. Это самая мелка утка. Главное их отличие от крякв – цвет «зеркальца» - яркой полоски на крыльях. У свистунков оно черного и зеленого цветов, в отличие от сине-фиолетового зеркальца с белой каемкой у крякв.

Также на Яузе в компании уток заметили крякву-блондинку. Такие необычные случаи окраса встречаются в природе. Другие кряквы никак не реагируют на «белую ворону» в стае.