РИАМО - 23 мар. Курорты Московской области оказались в числе лидеров рейтинга российских курортов для закрытия зимнего сезона катания, сообщает туристический портал «ТурСтат».
Также в число лучших вошли курорты Камчатки, курорт «Горный воздух» на Сахалине, «Домбай» в Карачаево-Черкесии и «Манжерок» в Республике Алтай.
Рейтинг составлен по результатам онлайн-опроса более 10 тыс. посетителей портала в марте этого года. За курорты Подмосковья отдали голоса 7% респондентов.
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