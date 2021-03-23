РИАМО - 23 мар. Курорты Московской области оказались в числе лидеров рейтинга российских курортов для закрытия зимнего сезона катания, сообщает туристический портал «ТурСтат».

«В первую десятку российских курортов у любителей горных лыж и сноуборда для закрытия сезона катания в этом году вошли горные курорты Сочи, такие как «Роза Хутор», а также «Шерегеш» в Кемеровской области, «Белокуриха» в Алтайском крае, «Хибины» в Мурманской области, «Банное» в Башкирии, курорты «Сорочаны», «Степаново» и «Яхрома» в Московской области», - говорится в сообщении.

Также в число лучших вошли курорты Камчатки, курорт «Горный воздух» на Сахалине, «Домбай» в Карачаево-Черкесии и «Манжерок» в Республике Алтай.

Рейтинг составлен по результатам онлайн-опроса более 10 тыс. посетителей портала в марте этого года. За курорты Подмосковья отдали голоса 7% респондентов.

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