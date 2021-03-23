РИАМО - 23 мар. С начала 2021 года столичные врачи выписали свыше 1 миллиона электронных рецептов, большую часть из них составили льготные рецепты, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Новый сервис единой цифровой платформы позволил гражданам избавиться от необходимости печатать рецепт на бумаге с февраля. Теперь пациенты могут показать электронный рецепт с QR-кодом на экране мобильного телефона или полис ОМС в случае, если рецепт – льготный. Возможность получить рецепт на бумажном бланке сохранилась.

«Возможность оформления рецепта в электронном виде существует с 2014 года. Это позволило сократить время на оформление до 30 секунд, тогда как для заполнения бумажного бланка вручную требовалось до нескольких минут. А повторные назначения людям с хроническими заболеваниями сейчас выписываются в один клик», – говорится в сообщении.

Информация о рецептах, которые были выписаны, не теряется и хранится в цифровом виде в ЕМИАС. Таким образом, пациент всегда может просмотреть действующие рецепты в электронной медкарте на mos.ru или мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо» в разделе «Рецепты».