РИАМО - 23 мар. Делегация Подмосковья расскажет о новациях и достижениях в сфере закупок в рамках XVI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», мероприятие пройдет с 24 по 26 марта на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Московская область готова делиться своими опытом и практиками, рассказывать о новшествах действующих систем и цифровых проектах, которые играют значимую роль в развитии конкурентной среды, в том числе в сфере закупок», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Гостей и участников форума-выставки ожидает насыщенная деловая программа. Ряд мероприятий был организован подмосковным правительством.

24 марта делегация Подмосковья поучаствует в деловом обеде, который посвящен закупкам товаров и услуг отдельными видами юрлиц, и в круглом столе «Формирование эффективной системы корпоративных закупок: опыт Московской области».

В этот же день пройдет торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Московской областью и Севастополем, в рамках которого стороны будут обмениваться опытом работы в сфере закупочной деятельности и взаимодействовать по вопросам оптимизации процесса закупок.

25 марта председатель Контрольно-счетной палаты Подмосковья Виктор Королихин выступит на пленарном заседании «Оптимизационный проект: эволюция или революция?». Он расскажет о преимуществах и эффективности перевода процедур исполнения контрактов в онлайн-формат. Волкова примет участие в заседании Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам. В этот же день запланированы круглый стол «Электронный магазин Московской области. Проблематика и перспективы развития» и тематическая сессия «Умный контракт в сфере закупок – реальность, а не миф!».

26 марта Волкова выступит в рамках дискуссии «Реформа процесса реализации государственного и муниципального имущества: перевод в цифровое пространство». Она расскажет об успешной цифровизации закупочной деятельности Подмосковья и достижениях региона.

В заключительный день форума также состоятся круглый стол «Эффективное вовлечение недвижимости в хозяйственный оборот на торгах» и тематическая сессия «Умный контракт» в сфере строительства».