РИАМО - 23 мар. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Адхама Кузиева 1992 года рождения, которого обвиняют в убийстве, изнасиловании, грабеже и незаконном проникновении в жилье, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в январе 2020 года. Обвиняемый выследил на улице 75-летнюю женщину и пошел за ней к месту ее проживания по улице Архитектора Власова. Когда пенсионерка вошла в квартиру, Кузиев зашел вслед за ней. На требование покинуть квартиру, обвиняемый ударил женщину в по лицу. После удара женщина упала и ударилась головой. После этого злоумышленник продолжил избивать ее, изнасиловал, а затем задушил. Также он украл у жертвы более 41 тыс. рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», – сказала Иванова.

Она добавила, что обвиняемого задержали в аэропорту Москвы, когда он пытался покинуть страну.