РИАМО - 23 мар. В учебном центре Минсельхозпрода Подмосковья врачи-эпизоотологи государственной ветслужбы и представители крупных свиноводческих предприятий обсудили особо опасные болезни животных и птиц, а также региональные особенности эпизоотического процесса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, на встрече обсудили текущую эпизоотологическую ситуацию по особо опасным болезням животных и птиц в регионе, в том числе по африканской чуме свиней. Биологическую безопасность на свиноводческих хозяйствах нужно поддерживать на необходимом уровне, чтобы не допустить распространения болезней.
Основным докладчиком выступил доктор биологических наук, член (академик) Российской академии естественных наук и Российской академии медико-технических наук, профессор Макаров Владимир Владимирович.
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