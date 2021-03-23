РИАМО - 23 мар. В учебном центре Минсельхозпрода Подмосковья врачи-эпизоотологи государственной ветслужбы и представители крупных свиноводческих предприятий обсудили особо опасные болезни животных и птиц, а также региональные особенности эпизоотического процесса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, на встрече обсудили текущую эпизоотологическую ситуацию по особо опасным болезням животных и птиц в регионе, в том числе по африканской чуме свиней. Биологическую безопасность на свиноводческих хозяйствах нужно поддерживать на необходимом уровне, чтобы не допустить распространения болезней.

«Встреча позволила своевременно информировать сельхозпроизводителей об изменении эпизоотической ситуации, о способах предотвращения возникновения и распространения особо опасных болезней, об инновациях в практической ветеринарии. Мероприятие также направлено на повышение уровня знаний ветеринарных специалистов и сельскохозяйственных работников» - сказал Воскресенский.

Основным докладчиком выступил доктор биологических наук, член (академик) Российской академии естественных наук и Российской академии медико-технических наук, профессор Макаров Владимир Владимирович.