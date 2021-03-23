РИАМО - 23 мар. С начала 2021 года в Московской области 4061 обманутый дольщик получил ключи от своих квартир в 34 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

«Всего на 2021 год в Подмосковье запланирована выдача более 20 тысяч ключей. На данный момент мы уже вручили более 4 тысяч ключей. Среди них ЖК «Котельнические высотки», где 782 дольщика ждали квартиры с 2017 года, 5 домов ЖК «Булатниково», где 296 дольщиков ждали ключи с 2015 года, ЖК «Город счастья» в Домодедове, где 478 граждан ждали ключи с 2018 года», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Также новое жилье получили дольщики ЖК «Южное Видное», ЖК «Новобулатниково», ЖК «Немчиновка-Резиденц» (д.1), ЖК «Лобня Сити», ЖК на улице Боголюбова в Дубне и других.

Кроме того, в текущем году планируется обеспечить права еще 16,6 тыс. дольщиков в 196 домах, среди которых дома в ЖК «Спасский мост», ЖК «Березки, ЖК «Купавино», ЖК «Марс», ЖК «Немчиновка-Резиденц».

В прошлом году были восстановлены права порядка 19,5 тыс. граждан по 124 многоквартирным жилым домам.

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