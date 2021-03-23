РИАМО - 23 мар. Олег Сирота вместе с работниками Истринской сыроварни сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил сам фермер в своем instagram-аккаунте.

Прошлой весной руководитель сыроварни и часть работников переболели ковидом. Каждый день кто-то новый не выходил на работу.

«Вообще это незабываемо, как в фильме-катастрофе, когда приходишь и понимаешь, что сегодня еще одного-двух человек нет, а пищевое предприятие, которое кормит уже под 100 тысяч человек нельзя останавливать. Да и как коровам скажешь – не доитесь сегодня, мы болеем! Так не получается», - сказал Сирота.

На сыроварне сделали раздельные смены, изоляцию, не пересечение потока. Никто из сотрудников не умер. Больничные оплачивались полностью, а также оказывалась дополнительная помощь всем заболевшим сотрудникам.

Сирота расстроился, что никто не записывается на вакцинацию и решил сам подать пример работникам и сделать прививку. Он написал в чат предприятия: «я прививки не боюсь, если надо – уколюсь». По его словам, после этого несколько десятков работников сами пошли вакцинироваться.

Истринская сыроварня Олега Сироты работает в деревне Дубровское городского округа Истра и знаменита своим «русским пармезаном». На предприятии производят твердые и полутвердые сорта сыра, а также эксклюзивные йогурты.

Свыше 420 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса с помощью современного и безопасного препарата «Спутник V». Привиться от Covid-19 в регионе можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в ТЦ и мобильных комплексах.

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Текстовая трансляция

23 МАРТА

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