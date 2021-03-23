РИАМО - 23 мар. Компания «Россети Московский регион» внедряет новый вид ремонтных работ на воздушных линиях 0,4-10 кВ без снятия напряжения с линий электропередач, это позволит избежать неудобств и сэкономить время, сообщают в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

«Энергетики находятся в постоянном поиске новых технологий, которые могут повысить комфорт жителей региона. Проведение ремонтных работ без отключения электроэнергии особенно актуально для граждан, находящихся на самоизоляции, а также для тех, кто работает или учится удаленно. Внедрение новой формы работы – большой шаг для энергетиков в области повышения качества и надежности электроснабжения», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Проведение работ без временного обесточивания части потребителей значительно повысит надежность и качество электроснабжения и снизит недоотпуск и потери электроэнергии. Энергетикам больше не придется тратить время на отключение, заземление и другие этапы подготовки.

Первыми стали специалисты филиала «Восточные электрические сети». Они подключили отпайку на комплектную трансформаторную подстанцию в населенном пункте Данилово городского округа Павловский Посад, не обесточивая воздушную линию 6 кВ.

Работы под напряжением 10 кВ провели в северном филиале компании и в новой Москве. Там к воздушным линиям присоединяли новые трансформаторные подстанции, построенные для подключения потребителей и улучшения качества электроэнергии в населенных пунктах. В ближайшем месяце аналогичные работы пройдут на юге области.

Компания «Россети Московский регион» объявила «Год клиента», что подразумевает минимум отключений и перерывов в подачи электричества. По словам первого заместителя генерального директора - главного инженера компании Дмитрия Гвоздева, именно для повышения качества и надежности электроснабжения и внедряются новые формы работы.