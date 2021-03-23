РИАМО - 23 мар. Более 1 тыс человек зарегистрировались в волонтерские штабы по поддержке платформы для голосования за объекты городской среды по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«По предварительным данным, на текущий момент от нашего региона в волонтерские штабы зарегистрировалось более тысячи участников из 56 городских округов», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сейчас идет обработка оставшихся заявок. Региональный список волонтеров будет актуализирован до конца марта.

Активисты будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение. Также через добровольцев можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

«Необходимо привлекать жителей, особенно молодежь, к участию в голосовании. Комфортная городская среда формируется здесь и сейчас, и именно нам потом жить и растить детей в этих городах. Вовлеченность жителей – главный залог успешного благоустройства», — подчеркнул Хайкин.

Онлайн-голосование по выбору дизайн проектов для реализации в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Принять участие в нем сможет каждый гражданин России старше 14 лет.