РИАМО - 23 мар. Большой фестиваль пройдет 14 августа в усадьбе Даровое в честь 200-летия писателя Федора Достоевского, празднование которого в этом году будет проходить на государственном уровне, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«У нас под Зарайском находится усадьба родителей Достоевского Даровое, где он провел свои детские годы. Мы сейчас занимаемся охранными зонами и музеефикацией флигеля, который там остался, и продолжаем поиски основной усадьбы, которую мы пока не можем найти на усадебной территории. Для массового зрителя, для всех, кто хотел бы приехать, мы определили 14 августа как некую главную точку», - сообщила Харламова в эфире «Радио 1».

Она уточнила, что в рамках фестиваля будет показана крестьянско-помещицкая жизнь прямо на парковой территории.

«Сейчас разговариваем с режиссером Мариной Брусникиной, чтобы к нам приехали ее мастерская, ее студенты. У них есть большой цикл. В Даровом будет большая программа, которая будет интересна зрителю. Планы большие, сейчас определяем детали», – отметила Харламова.

По словам министра, хотя день рождения Достоевского в ноябре, весь год в Московской области получится праздничным.