РИАМО - 23 мар. В Рузском городском округе завершили II очередь газификации деревни Лидино сельского поселения Ивановское, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Объем финансирования объекта составил 6,5 млн рублей. Протяженность объекта - более 2,6 км. Газом обеспечены сегодня 45 домов деревни», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Объект по газификации реализовали в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» госпрограммы региона «Сельское хозяйство Подмосковья».

Воскресенский отметил, что программой предусматривается развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, включая развитие газификации, водоснабжения, проектирование сетей газификации в сельской местности, а также развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях и их благоустройство.

Он подчеркнул, что комплексное развитие сельских территорий повышает уровень жизни граждан, снижает их отток из деревень и представляет собой основу привлечения в агропромышленный комплекс сотрудников.

В прошлом году в регионе в рамках программы реализовали четыре объекта, были проведены мероприятия по реконструкции дорог и возведению водопроводных сетей.​