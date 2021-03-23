РИАМО - 23 мар. Почетные грамоты и благодарности председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и главы городского округа Реутов Станислава Каторова в честь профессионального праздника получили свыше 50 работников ЖКХ в Реутове, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев и Тарас Ефимов вручили награды регионального парламента и благодарности председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова лучшим работникам сферы ЖКХ Реутова в честь профессионального праздника. Также были объявлены благодарности главы городского окрyга Реутов Станислава Каторова. Награды получили более 50 сотрудников отрасли», – отмечается в сообщении.

Ефимов поздравил присутствующих с профессиональным праздником и передал слова благодарности от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

«Чем лучше вы работаете, тем меньше жители вас вспоминают. В период пандемии, когда останавливались даже некоторые производства и важные стройки, ваша работа не прекращалась ни на минуту. Поздравляю с праздником и желаю благодарных жителей. Спасибо вам за труд!» - сказал он.

Фомичев отметил важность оценки работы коммунальной сферы каждым жителем.

«Именно на поддержку социальных инициатив направлено новое общественное движение «Реутов завтра». Благодаря его активистам мы получаем достоверный срез мнений, ориентируемся в своей работе на предложения по благоустройству города и необходимость продвижения социально важных проектов. Ваша деятельность во многом является здесь определяющей. Ведь по вашей работе судят о работе власти в целом», - напомнил Фомичев.

Глава Реутова Станислав Каторов поблагодарил представителей отрасли за чуткость, которую они проявляют по отношению к жителям, вспомнив, что во время карантина все управляющие компании группы компаний «Жилсервис» - УК «РЭУ №1 - Садовый», УК «РЭУ №6 - Южный», УК «РЭУ № 5 – Носовиха» и УК «ЦС-Сервис» совместно с волонтерами проводили акцию «Помоги соседу». Они доставляли товары первой необходимости и медикаменты тем, кому в режиме самоизоляции нельзя было покидать свои дома.

Музыкальным подарком для гостей праздника стало выступление ансамбля народного танца «Калинка» ДК «Мир».