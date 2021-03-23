РИАМО - 23 мар. Люблинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего безработного ранее судимого жителя столицы, которого обвиняли в избиении несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего» и части 1 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«Установлено, что 15 августа 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в квартире, расположенной в жилом доме в 1-м квартале Капотни, на почве возникшей личной неприязни избил малолетних детей своей супруги», - сообщили в пресс-службе.

Злоумышленник схватил полуторагодовалую девочку за шею и нанес ей не менее восьми ударов руками в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, после чего с силой кинул ее на кровать. Малышка ударилась головой о деревянный борт. Потом мужчина схватил трехлетнего мальчика и, удерживая его за шею, нанес не менее четырех ударов в область головы, туловища и нижних конечностей. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы лобной и теменной костей и другие телесные повреждения, а мальчик – сотрясение головного мозга, множественные гематомы. По заключению судебно-медицинских экспертиз, девочке причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, а мальчику – легкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, заявленный матерью, в интересах малолетних потерпевших детей, о взыскании морального вреда на общую сумму 300 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.