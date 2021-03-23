РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В 2021 году в деревне Одинцово городского округа Домодедово планируют построить линию наружного освещения, сообщила начальник территориального отдела Никитского административного округа Любовь Попова.

Во вторник в Никитском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В плане на 2021 по вышеназванной программе («Формирование современной комфортной городской среды» - ред.) строительство линий наружного освещения по улице Лесническая в деревне Одинцово», - сказала Попова.

Она также отметила, что подана заявка по включению в программу «Светлый город» на 2022 год освещения участка региональной дороги в деревне Одинцово от реки Рожайка до проходной оздоровительного комплекса «Бор».

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.