РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В текущем году в двух деревнях Никитского административного округа Домодедова капитально отремонтируют скважины, сообщила начальник территориального отдела Никитского административного округа Любовь Попова.

Во вторник в Никитском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В плане на текущий год: капитальный ремонт скважин с заменой насоса в селе Долматово на улице Летняя и в деревне Заболотье на улице Новая, перекладка водопроводной сети и переврезка абонентов в деревне Юсупово, капитальный ремонт трубопровода в деревне Судаково, территория Лесное», - сказала Попова.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.