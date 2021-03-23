РИАМО - 23 мар. В районе Нагатинский затон на юге столицы началось строительство жилого дома по программе реновации, объект рассчитан на 110 квартир, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время идут работы подготовительного периода, установка ограждений, бытового городка и устройство временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что дом строят по адресу: Судостроительная улица, владение 15. Новостройка возводится по индивидуальному проекту и будет состоять из четырех секций переменной этажности. Отделка в квартирах будет соответствовать стандартам реновации.

Согласно проекту, в доме установят лифты грузоподъемностью 400 и 630 кг, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вестибюль жилой части предполагает размещение колясочной, комнаты консьержа с санузлом, кладовой для уборочного инвентаря, зоны расположения почтовых ящиков.

На первых этажах новостройки разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, кружки и секции для детей.

Придомовая территория будет благоустроена. Проектом предусмотрено оборудование детской и спортивной площадок, появление парковочных мест и подземной стоянки. На территории разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.