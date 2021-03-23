РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В 2020 году в Никитском административном округе Домодедова провели 183 встречи с жителями, сообщила начальник территориального отдела Никитского административного округа Любовь Попова.

Во вторник в Никитском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«За отчетный период проведено 183 встречи с жителями по различным вопросам местного значения, 10 собраний старост сельских населенных пунктов и совещаний с общественными помощниками главы. Территориальный отдел принял участие в одном сходе граждан и 13 заседаниях первичных общественных организаций», - сказала Попова.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.