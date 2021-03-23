РИАМО - 23 мар. В детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского поступила 10-месячная девочка с деталью от игрушки в полости черепа, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали родители ребенка, девочка неудачно упала головой на деталь от детской машинки – колесико. Штырь детали вонзился в теменную область слева. Врачи установили, что деталь от машинки проникла в полость черепа и могла повредить мозг или его сосуды. В операционной специальным инструментом хирурги удалили деталь от детской машинки.

«Нужно было удостовериться, что в зоне повреждения не осталось частей инородного предмета. На контрольном рентгеновском снимке мы обнаружили только точечное отверстие в теменной кости от детали детской машинки, однако твердая мозговая оболочка не была задета», - сообщил детский хирург Руслан Молотов.

В настоящий момент ребенка выписали домой. Хирурги настоятельно рекомендуют проверять детские игрушки на предмет опасных и острых частей, во избежание непредвиденных ситуаций, угрожающих здоровью ребенка.