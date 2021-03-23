РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В 2023 году в селе Долматово городского округа Домодедово планируют заменить фельдшерско-акушерский пункт, сообщила заместитель главного врача домодедовской центральной городской больницы Вера Максютина.

Во вторник в Никитском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и членов местного совета депутатов.

«В Долматовском ФАПе ремонт не планируется в связи с тем, что в планах он подлежит замене на более современное, которое отвечает современным требованиям. В планах Минздрава замена долматовского ФАПа стоит на 2023 год», - сказала Максютина.

В настоящее время прием в ФАПе ведется один раз в неделю. Максютина отметила, что в ближайшее время будет рассмотрена возможность организации второго дня приема фельдшера.

Встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов городского округа, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова.

А также члены Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.