РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В 2020 в Никитском административном округе Домодедова ветеранам войны вручили 45 юбилейных медалей, сообщила начальник территориального отдела Никитского административного округа Любовь Попова.

Во вторник в Никитском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«2 участника и 43 ветерана Великой Отечественной войны нашего административного округа получили материальные выплаты из федерального, областного и местного бюджетов. Им также были вручены юбилейные медали», - сказала Попова.

Также материальную помощь получили 438 граждан, рожденных в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Кроме того, в прошедшем году поздравили 83 долгожителей Никитского административного округа.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.