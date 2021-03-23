РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В 2020 году в Никитском административном округе Домодедова раскрыли 63 преступления, сообщила начальник территориального отдела Никитского административного округа Любовь Попова.

Во вторник в Никитском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В 2020 году ими (участковыми - ред.) были рассмотрены 1246 обращений граждан, привлечены к административной ответственности 532 человека, выявлено и раскрыто 63 преступления, в том числе по организации наркопритона в ГПЗ «Константиново», - сказала Попова.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.