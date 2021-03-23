РИАМО - 23 мар. Сотрудники Госавтоинспекции и угрозыска устанавливают местонахождение водителя, который сбил двух женщин на севере Москвы, личность злоумышленника установлена, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня около 17:00 по адресу: Пулковская улица, дом 4, корпус 1 водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на припаркованный автомобиль Mitsubishi, после чего он выехал на тротуар, где произвел наезд на двух пешеходов – женщин», - отмечается в сообщении.

Одна из пострадавших скончалась от полученных травм в медучреждении, информация о состоянии второй женщины уточняется.

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