РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В воскресной школе Кирилло-Мефодиевского храма Подольска на уроке ко Дню православной книги рассказали о богослужебных изданиях и показали старинные фолианты, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресной школе Кирилло-Мефодиевского храма Подольска 21 марта прошел открытый урок, посвященный Дню православной книги. Его провел клирик Кирилло-Мефодиевского храма священник Алексий Башкатов.

На уроке ребята узнали о ценности книжного издания, о первопечатнике Иване Федорове и богослужебных книгах. Учащимся показали образцы старинных книг.