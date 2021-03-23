РИАМО - 23 мар. Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавиурса, глава государства чувствует себя хорошо, сообщает ТАСС.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо», - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в среду у Путина запланирован полноценный рабочий день.

Ранее Песков сообщил, что президент не является сторонником вакцинации на камеру, поэтому сам он не станет делать прививку от коронавируса публично. Фотографии публиковать не будут.

Всего в России выявлено 4 474 610 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 95 818 летальных исходов, выздоровели 4 088 045 человек.

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Текстовая трансляция

23 МАРТА

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- Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Президент чувствует себя хорошо.

- Голикова рассказала, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет к Covid‑19.

. Уже к августу 2021 года у россиян может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу, тогда можно будет отказаться от ношения масок

- Более 2 тыс сотрудников торговли Подмосковья провакцинированы от Covid‑19. Жителей Московской области принимают в организованных пунктах вакцинации в поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.