РИАМО - 23 мар. Зюзинский районный суд Москвы приговорил 44-летнего гражданина Республики Узбекистан к 9 годам колонии строгого режима за убийство и ограбление женщины на юго-западе столицы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В декабре 2018 года между преступником и его знакомой возник конфликт. Женщина требовала деньги, грозясь рассказать его родственникам о якобы совершенном им изнасиловании.

«В ходе ссоры Х. решил убить знакомую. Находясь в подсобном помещении (мусоросборной камере) жилого дома на улице Грина, в котором он работал дворником, Х. задушил потерпевшую руками», - сказали в пресс-службе.

Когда дворник убедился, что женщина мертва, он снял с нее ювелирные изделия — три золотых цепочки и два золотых кольца общей стоимостью более 30 тыс. рублей. Впоследствии их у него изъяли.

Ночью он вернулся в подсобное помещение, завернул тело убитой в ковер, вывез на тележке и положил в контейнер для крупногабаритных отходов.

С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Приговор в законную силу не вступил.