Авария произошла на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. В результате аварии пострадали две женщины.
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Авария произошла на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. В результате аварии пострадали две женщины.
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