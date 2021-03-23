РИАМО - 23 мар. Уже к августу 2021 года у россиян может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу, тогда можно будет отказаться от ношения масок, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что нужного результата получится добиться еще быстрее, если ситуация с вакцинацией и производством препаратов для нее будет развиваться быстрее.

«Наряду с этим коллективный иммунитет позволит отказаться от ношения масок», - говорится в сообщении.

В России на текущий момент зарегистрировано 4 474 610 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 95 818 пациентов, полностью выздоровели после лечения 4 088 045 человек.

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23 МАРТА

- Фермер Олег Сирота привился от коронавируса. Предприниматель подал личный пример сотрудникам, несмотря на то, что уже переболел.

- Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Президент чувствует себя хорошо.

- Голикова рассказала, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет к Covid‑19.

. Уже к августу 2021 года у россиян может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу, тогда можно будет отказаться от ношения масок

- Более 2 тыс сотрудников торговли Подмосковья провакцинированы от Covid‑19. Жителей Московской области принимают в организованных пунктах вакцинации в поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.