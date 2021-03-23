РИАМО - 23 мар. С начала текущего года с помощью административных комиссий Подмосковья удалось устранить более 1890 нарушений, которые касались чистоты, порядка и благоустройства, сообщает пресс-служба Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«Наиболее активно на минувшей неделе сработали административные комиссии городских округов Люберцы (устранено 34 нарушения), Шатуры (15), Химки (14) и Котельники (13)», - сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

С начала года вынесено 1892 предписания на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства. За последнюю неделю выдали 264 предписания.

Все нарушения устранены.