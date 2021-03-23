РИАМО - 23 мар. По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева ООО «Корпорация «Мосинжстрой» получит в аренду два земельных участка площадью 0,3 га под строительство сельскохозяйственного рынка в Серпухове, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«ООО «Корпорация «Мосинжстрой» собирается построить в Серпухове сельскохозяйственный рынок. Конечно, это принесет много пользы жителям округа, потому что у них появится широкий выбор фермерских продуктов рядом с домом», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что фермеры и сельхозпроизводители смогут улучшить качество своих продуктов и расширить товарную линейку, чтобы заинтересовать еще больше покупателей.

Разин отметил, что землю под реализацию инвестпроектов предоставляют с целью расширить возможности для бизнеса в Подмосковье, а также в интересах граждан, которые получают дополнительные рабочие места, выбор товаров и услуг.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова подчеркнула, что участки предоставят инвестору в аренду сроком до 10 лет. За время реализации проекта в виде налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона поступит 51,6 млн рублей, а в Серпухове появится еще 20 рабочих мест. Строительство комплекса может начаться в конце года. Инвестиции в проект составят 63 млн рублей.