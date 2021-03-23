РИАМО - 23 мар. Победитель второго конкурса «Лидеры России» Владимир Рахманов стал заместителем директора Федерального казенного учреждения «Государственные технологии», сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

«На новом месте я буду создавать единую цифровую платформу Российской Федерации «ГосТех», на базе которой будет формироваться передовой IT-ландшафт страны», – сказал Рахманов.

Он добавил, что IT-ландшафт страны переведет взаимодействие граждан, государства и бизнеса на новый уровень.

Рахманов отметил, что через платформу «ГосТех» удастся задать новый производственный уклад создания государственного ПО, расширить возможности малого и среднего предпринимательства для участия в его разработке, а также перейти на новый уровень надежности, качества и безопасности.

Он подчеркнул, что платформа позволит уменьшить сроки создания государственных информационных систем и их цену.

Рахманов стал победителем второго конкурса «Лидеры России» в 2019 году. За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили свыше 250 участников.

Владимир Рахманов родился 12 сентября 1973 года в подмосковном наукограде Дубна. В 1996 году он с отличием окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по направлению «Информатика и системы управления». С 2002 по 2007 годы Рахманов был руководителем отдела разработки ПО в компании «Высший Сорт», а с 2007 по 2016 – директором департамента разработки ПО в ООО «Си Ти Ай».

С 2016 года до назначение на должность Рахманов был директором по технологиям в «СберТехе».