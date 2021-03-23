РИАМО - 23 мар. По открытым участкам двух хордовых магистралей Москвы сейчас перевозят 800 тысяч пассажиров городского транспорта ежемесячно, там созданы четыре новых маршрута, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Строительство новых хордовых магистралей – ключевой на сегодняшний день транспортный проект Москвы, призванный разгрузить центр города и связать соседние районы. Мы планируем завершить его в 2023 году, однако эффект от строительства хорд ощутим уже сегодня и для автомобилистов, и для пассажиров городского транспорта», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего, согласно данным «Мосгортранса», на открытых участках Северо-Западной и Юго-Восточной хорд созданы четыре новых маршрута городского транспорта, ежедневно ими пользуется от 7 до 10 тыс. человек.

За счет организации бессветофорного движения на большинстве участков хордовых магистралей и перераспределения транспортных потоков среднее время поездки по городу сократится на 20-25%.

Северо-Западная хорда (СЗХ) уже полностью открыта. На Северо-Восточной хорде (СВХ) готовы шесть из восьми участков. Активно идут работы на Юго-Восточной хорде, которая построена на 37%. Также более чем наполовину завершена Южная рокада.​

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