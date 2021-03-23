РИАМО - 23 мар. УФАС России по Подмосковью рассмотрело сведения в отношении ООО «Эко Сити-Ростов» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Сведения предоставлены Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области «Наро-Фоминская областная больница». Ранее учреждение направило в адрес компании проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок участник не представил заказчику через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по уборке помещений в зданиях ГБУЗ МО «НФОБ», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Эко Сити-Ростов» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, УФАС России по Московской области пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Эко Сити-Ростов» подлежат включению в Реестр недобросовестных поставщиков.