РИАМО - 23 мар. УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело по факту нападения на сотрудницу подземки, которое совершил пьяный житель Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Полицейские патрульно-постовой службы столичного метро задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в нанесении телесных повреждений 55-летней сотруднице службы безопасности», – сказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Инцидент произошел в вестибюле станции «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии. 39-летний мужчина попытался пройти на станцию через турникет, работающий на выход. Сотрудница службы безопасности метро сделала пассажиру замечание и попросила оплатить проезд, в ответ на это мужчина со всей силы толкнул женщину. От удара она упала на пол.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел. Согласно заключению врачей женщина получила серьезную травму руки.