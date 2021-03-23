РИАМО - 23 мар. Риелтор Анастасия Сорокина рассказала, что в столице большим спросом при покупке пользуются маленькие квартиры, небольшое жилое пространство можно оборудовать очень уютно, при этом сохранив необходимую функциональность, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт утверждает, что именно эта причина подогревает интерес к небольшим квартирам.

«В целом за последние пять лет было продано несколько сотен таких небольших квартир в столице. В основном их площадь составляла от 12 до 15 «квадратов». Такие маленькие студии позволяют увеличить рентабельность рынка недвижимости. Особенно в период, когда сделки по продаже полноценного жилья приостанавливаются», - сказала Сорокина.

Маленькие квартиры в отличие от многоквадратного жилья сдаются на 10–15% дешевле. По словам риелтора, раньше малогабаритными считались однокомнатные квартиры площадью 33 квадратных метра. Габариты уменьшились за последние годы.

«Такое крошечное жилье пользуется спросом у приезжих и амбициозных карьеристов. Интерес к ним проявляют и работающие студенты, которые не хотят селиться в общежитии и готовы снимать жилье», — добавила она.