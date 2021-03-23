РИАМО - 23 мар. Пробки на столичных дорогах в вечерний час пик во вторник достигли 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Самая сложная ситуация наблюдается в центре города – на Болотной набережной, Житной, Валовой лицах, Остоженке.

Также пробки наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на юго-западе, северо-западе, юго-востоке МКАД.

К 20:00 плотность движения в городе снизится до шести баллов, а к 21:00 — до трех баллов.