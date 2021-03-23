РИАМО - 23 мар. Сестры Хачатурян признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца, защита считает, что это поможет им избежать уголовного преследования за его убийство, сообщает ТАСС.

Следственный комитет уже официально объявил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна. Его посмертно обвинят в истязаниях и сексуальном насилии в отношении своих дочерей.

«Для нас это дело важно тем, что у девушек теперь официально статус потерпевших со всеми вытекающими правами. Мы надеемся на прекращение уголовного преследования», - сказал адвокат Алексей Паршин.

В июле 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. Его дочери заявили, что находились в безвыходном положении, потому что отец морально и физически над ними издевался. Сестер обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Ранее Басманный районный суд признал незаконным вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. На проведении дальнейшего расследования настаивали сестры умершего с целью его реабилитации.