РИАМО - 23 мар. Реконструкцию распределительного центра «Северная звезда» провели в деревне Зараменье Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Работы провели в связи с изменением техрешений по распределительному центру. Теперь грузооборот центра составит до 1,5 тыс. паллет в год. Функционировать центр будет круглогодично в две смены. По извещению об окончании реконструкции Главгосстройнадзор начал проверку.

«Инспекторами были выявлены замечания, если до окончания проверочного мероприятия они не будут устранены, в отношении застройщика могут быть применены меры административного воздействия», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он отметил, что если все замечания будут устранены, то по итогам проверки будет приниматься решение о выдаче объекту заключения о соответствии требованиям проектной документации.