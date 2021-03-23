РИАМО - 23 мар. Полицейские задержали 37-летнего жителя Солнечногорска, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков с использованием Сети и тайников-закладок, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«При обыске квартиры обнаружены и изъяты 15 пакетов и не менее 145 расфасованных свертков с различными веществами, весы, упаковочные материалы, телефоны, записные книжки и удостоверение сотрудника одного их силовых ведомств с признаками подделки на имя задержанного», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, изъятое содержало наркотическое средство метилэфедрон общей массой более 2 кг. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчину заключили под стражу.

Изъятое удостоверение направят на экспертизу, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела о подделке документов.