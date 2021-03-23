РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске во время оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход» выявили 130 нарушений, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Госавтоинспекторы Подольска с 15 по 21 марта провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Его направили на усиление профилактической работы и снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.

В ходе мероприятия выявили 130 административных нарушений. В том числе 29 - невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении; 92 - нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД; 9 - остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки.

Участников дорожного движения призвали быть внимательными и взаимно вежливыми. Необходимо помнить, что нарушение ПДД может привести к трагедии.