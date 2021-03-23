РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. На территории технопарка «Импульс» в Домодедове в текущем году начнут строить новый , сообщил глава городского округа Александр Двойных.

Предприятие производит оборудование для дорожно-строительных машин.

«Уже в этом году начнется строительство нового металлообрабатывающего цеха. Будет создан полноценный кластер по производству оборудования для строительной техники», – написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Объем инвестиций в проект – более 350 млн рублей.