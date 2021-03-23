РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске во время профилактической операции «Тахограф» к административной ответственности привлекли 11 водителей, девять должностных лиц и одно юридическое лицо, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

С 15 по 21 марта на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по Подольску отдел технического надзора провел целевое профилактическое мероприятие «Тахограф». Мероприятие направлено на снижение аварийности с участием грузопассажирского транспорта и профилактику нарушений режима труда и отдыха водителями, Также оно контролирует оснащение транспортных средств тахографами.

В ходе мероприятия выявили 21 нарушение по статье 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей). К административной ответственности привлекли 11 водителей, девять должностных лиц и одно юридическое лицо.