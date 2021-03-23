РИАМО - 23 мар. Черемушкинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1991 года рождения, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«23 марта 2021 года в квартире жилого по улице Архитектора Власова в городе Москве, обнаружено тело молодого человека 1991 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи», - сказал Иванова.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Правоохранители проводят целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого.