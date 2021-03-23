РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. Депутаты совета депутатов Щелкова Ксения Королева и Дмитрий Васин выяснили, в каких сетевых магазинах низкие цены на продукты из потребительской корзины, по итогам всех проверок будет составлена подробная карта цен, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«В феврале мы проверяли, насколько высокие цены на необходимые продукты, но поняли, что карта с наименьшими ценами будет наиболее актуальна для жителей. Также проверяем, чтобы нигде не было завышенных цен на продукты из потребительской корзины и просроченных продуктов», - сказал исполнительный секретарь Щелковского отделения партии Алексей Пирогов.

Первыми депутаты посетили «Дикси», «Магнит» и «Пятерочку» - их чаще всего можно встретить в шаговой доступности. Депутаты выяснили, что среди этих трех магазинов крупа дешевле в «Магнит», молоко - в Пятерочке», а вот подсолнечное масло - в «Дикси».

Также в рамках мониторинга они пообщались с жителями и сотрудниками магазина, обсудив действующую ценовую политику и возможные скидки для жителей старшего возраста.