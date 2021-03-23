РИАМО - 23 мар. Басманный суд Москвы отправил под стражу экс-члена Совета Федерации, бизнесмена Бориса Шпигеля по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, сообщает ТАСС.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Шпигелю меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая», - сказала собеседница агентства.

Адвокаты бизнесмена планируют обжаловать решение Басманного суда.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток от главы фармкомпаний «Биотек» Бориса Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Общая сумма взяток с января по сентябрь прошлого года составила свыше 31 млн рублей. При обыске в доме губернатора было обнаружено около полумиллиарда рублей, а также драгоценности, предметы искусства и часы.

Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. В сентябре 2020 года он был переизбран на новый срок.