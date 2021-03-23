РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Юнармейцы отряда «Миротворцы» из гимназии №18 Люберец побывали на экскурсии в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) муниципалитета и познакомились с ее работой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Юнармеец в профессии».

Юным патриотам рассказали о работе диспетчеров, о необычных ситуациях, с которыми они сталкивались в процессе работы. Ребята смогли в реальном времени послушать поступающие звонки от жителей округа и увидеть работу коллектива ЕДДС.