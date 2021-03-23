РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска жители многоквартирного дома на улице Заводской незаконно сваливают мусор возле подъезда, сообщил депутат совета депутатов округа Олег Паскарь.

Во время обхода территории депутат выявил нарушение требований законодательства о чистоте и благоустройстве.

«Жители дома №7 на улице Заводской бросают мусор прямо около подъезда и не утруждают себя тем, чтобы донести его до мусоросборочной площадки. Призываю каждого соблюдать культуру проживания и относиться с уважением к окружающим», - написал Паскарь в своем Instagram-аккаунте.